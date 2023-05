288 aanhoudingen en €50,8 miljoen in beslag genomen bij internationale darkweb-actie

Aanhoudingen én een signaal afgeven

Het Team Cyber Enabled Crime (TCEC) van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid is actief in de bestrijding van darkwebmarkten en maakt namens de Nederlandse politie deel uit van de zogenaamde Operational Coordination Group (OPCG) van Europol, die Operatie Spector initieerde. Nan van de Coevering, teamleider van TCEC, is trots op de resultaten van de operatie: 'De intelligence die Europol met ons deelde, zoals transactiegegevens en virtual currency adressen, hielp ons om nieuwe onderzoeken op te starten en bestaande onderzoeken te verrijken. Op deze manier hebben we een aantal belangrijke Nederlandse verkopers geïdentificeerd en aangehouden. Het succes van deze operatie toont weer aan dat internationale samenwerking essentieel is in de bestrijding van criminaliteit op het darkweb.'