Politie zoekt getuigen en beelden van woningoverval Rotterdam

De drie daders trapten rond 03.45 uur de voordeur van de woning in en bedreigden de bewoner met een vuurwapen. Toen de logé om hulp begon te roepen, gingen de mannen ervandoor en renden weg in de richting van de Insulindestraat. De mannen waren allen in het donker gekleed. Van twee van hen is bekend dat ze niet zo groot waren: tussen de 1.70 en 1.75 m lang.



Help de politie

De politie kan de hulp van getuigen goed gebruiken. Ook beelden van voor en na de overval zijn welkom. Zag u tussen 03.30 en 04.00 uur iets verdachts in de Vlaggemanstraat, in de buurt van de Insulindestraat? Heeft u beelden? Laat het weten en bel de politie op 0900-8844. Anoniem belt u naar 0800-7000.