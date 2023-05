Slachtoffer van overval achtervolgt daders tot politie ze aanhoudt

Vrijdag eind van de middag komen twee jonge mannen aan de deur van de aangever aan de Julianastraat in Rijen. De Rijenaar verkoopt via social media Vapes (e-sigaretten) en beide mannen zouden deze willen kopen. Eenmaal binnen komen zij echter niet tot een prijsafspraak, waarna het tweetal weer vertrekt. Korte tijd later staan zij opnieuw aan de deur, kennelijk om de koop alsnog door te laten gaan. Dan trekt een van hen een mes en bedreigd de aangever en zijn vriendin. Het slachtoffer weet dan vanaf het balkon hard om de politie te roepen. Hierdoor kiezen de overvallers eieren voor hun geld. Ze grijpen nog wat Vapes mee en vertrekken op hun scooter. De aangever bedenkt zich geen moment en rijdt op gepaste afstand achter de overvallers aan. Ondertussen belt hij de politie die de verdachten, inwoners van Bladel (16) en Reusel (18), op aanwijzing van de aangever kunnen aanhouden.