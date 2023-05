Inbrekers die 86-jarige bewoner mishandelen op heterdaad aangehouden

De 86-jarige bewoner kwam zondagochtend beneden toen hij zag dat aan de achterzijde van zijn huis een raam en een deur verbroken waren. Omdat hij het vermoeden had dat er was ingebroken, ging hij naar het politiebureau om aangifte te doen. Agenten gingen met de man mee naar zijn huis om foto’s te maken van de schade en om de aangifte op te nemen.



Terwijl de agenten nog buiten waren, liep de bewoner zijn huis in waar blijkbaar de inbrekers nog aanwezig waren. De bewoner stuitte in huis op één van de inbrekers die hem direct enkele flinke klappen op het hoofd gaf. De andere inbreker werd in de tuin aangehouden. De inbreker binnen probeerde aan de voorzijde te ontkomen, maar kon uiteindelijk ook worden aangehouden. De verdachten zijn een 50-jarige man uit Rotterdam en een 51-jarige man uit Den Haag.