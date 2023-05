Drugslab aangetroffen in stal

Het lab werd aangetroffen tijdens het onderzoek naar een hondenfokker in dezelfde straat. Vanuit het onderzoek waren er aanwijzingen dat er ook honden zouden zitten op een ander adres in de straat. Op het betreffende adres troffen we een drugslab aan. Op het moment van de vondst was het lab productie klaar maar niet in gebruik.

Gevaar

Een productielocatie voor synthetische drugs brengt zeer grote gevaren met zich mee. Ook de opslag van de benodigde chemicaliën is levensgevaarlijk. De stoffen zijn vaak zeer brandbaar, bijtend en giftig.

Melden helpt!

Heb je het vermoeden van een productielocatie in je omgeving? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan bij M. via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat los van de politie en meldingen zijn voor agenten nooit terug te herleiden naar een melder. Denk bijvoorbeeld aan een sterk chemische geur of verdachte activiteiten op vreemde plekken en tijdstippen. Alles over de signalen en gevaren van een drugslab in je omgeving, vind je op deze speciale themapagina van de politie.

Of bekijk de video via de YouTube-link onderaan als je wilt weten hoe je melding doet én wat de politie met zo’n melding doet.