Aanhouding na woningoverval in Denekamp

Denekamp - De politie heeft dinsdagmiddag 23 mei een 28-jarige man uit Oldenzaal aangehouden voor een woningoverval in Denekamp. In de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 januari 2022 werden bewoners van een woning aan de Johanninksweg in het dorp slachtoffer. De overval heeft veel impact gehad.