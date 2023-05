Man wordt in één nacht twee keer betrapt op rijden onder invloed

Vogelenzang - Een 23-jarige man uit de gemeente Noordwijk is in de nacht van 23 op 24 mei tweemaal staande gehouden in Vogelenzang voor rijden onder invloed. De man werd bij de tweede keer aangehouden en inmiddels is hij heengezonden. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.