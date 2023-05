Drie explosies op geldwisselkantoren in Amsterdam

Amsterdam - In de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 mei zijn op drie plekken in de stad rond hetzelfde tijdstip explosies geweest. Dit gebeurde bij geldwisselkantoren van dezelfde keten. Hierbij zijn geen mensen gewond geraakt, maar er is wel schade ontstaan. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.