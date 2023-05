Kijk donderdag naar Bureau Rijnmond

Een overvaller op het Kruidvat op het Ambachtsplein in Rotterdam Zevenkamp laat tijdens zijn laffe daad z'n mes vallen. Hij laat het wel eerst zien aan de kassiere, die enorm schrikt. Met geld uit de kassa gaat hij er vandoor. Helaas is hij bijna niet te herkennen door zijn capuchon, maar wie weet, zegt het iemand toch iets.

Een pinner, die drie slachtoffers heeft gemaakt met bankhelpdeskfraude, gaat nu ongeblurd de tv en social media op. Hopelijk hebben we 'm nu snel binnen.

Een taartenwinkel in Maassluis wordt overvallen en het personeel is bedreigd met een mes. Ook gaat de dader er met geld vandoor. Wie is hij?

Een man sluit zijn zaak in Dordt en loopt met zijn vriendin naar het van Eesterenplein en gaan in de auto zitten. Opeens worden ze beroofd. De man krijgt een vuurwapen op zich gericht en krijgt er ook nog klappen mee. Er is niets buit gemaakt, maar het stel is behoorlijk van slag. De daders zijn in de verte te zien. Wie zijn het?

Kijk donderdagmiddag rond 17.20 uur naar Bureau Rijnmond op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Voor meer informatie en de afzonderlijke items kunt u terecht op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.