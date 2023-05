Aanhoudingen in onderzoek naar straatroven Middenmeer

In de afgelopen maand zijn er meerdere straatroven geweest rondom de sportvelden in de wijk Middenmeer in Amsterdam Oost.

Deze berovingen waren veelal gericht op jonge slachtoffers die op weg waren naar of terugkwamen van de sportclubs aldaar.

De recherche is een onderzoek gestart en heeft snel resultaat geboekt. Wij kunnen nu melden dat er twee verdachten zijn aangehouden. Beide personen worden in verband gebracht met meerdere berovingen.

De verdachten zitten nog vast. Ze zijn op 22 mei aan de rechter-commissaris voorgeleid die ze voor een periode van veertien dagen in bewaring heeft gesteld.

Ondanks deze aanhoudingen, zullen we aankomende tijd extra surveilleren in de wijk.

Mocht u iets verdachts zien, bel dan 0900-8844 of bij spoed 112.