Mis je mei: "Alle hoop op een match"

Het Team Vermiste Personen, onderdeel van het coldcaseteam van de eenheid Noord-Nederland, hoopt daarmee duidelijkheid te krijgen over de identiteit van de tot nu toe onbekende dode. Het gaat om het stoffelijk overschot van een persoon die op 16 juli 1970 nabij Wierum werd aangetroffen.

Begraven zonder naam

“Een belangrijk moment”, noemt Enny Alssema deze gebeurtenis. Ze is specialist bij het Team Vermiste Personen, wat valt onder het coldcaseteam van Noord-Nederland. Het team richt zich onder andere op de identificatie van Nomen Nescio’s (NN). Oftewel: onbekende doden.



Net als in de rest van Nederland liggen ook in het Noorden personen begraven waarvan de identiteit destijds niet is achterhaald. Het Team Vermiste Personen onderzoekt wie de overledenen mogelijk zouden kunnen zijn, door informatie rondom het overlijden te vergelijken met langdurige vermissingszaken.



Enny: “Iemand is begraven zonder naam. Althans, die is niet bij ons bekend. Tegelijkertijd is er nog altijd iemand vermist. Het is heel waardevol om iemand een identiteit te kunnen ‘geven’. Je lost een vermissing op en kunt duidelijkheid geven aan eventuele achtergebleven familie”.



DNA verwantschapsonderzoek

Om een onbekende dode een identiteit te kunnen geven is zijn of haar DNA nodig. Door het stoffelijk overschot op te graven kan er DNA worden afgenomen. Enny: “We gaan hierbij zorgvuldig te werk. Het gaat om menselijke resten, die je met respect wil opgraven en met zorg wil veiligstellen”.



Het DNA wordt vervolgens vergeleken met het DNA van familieleden, een zogeheten verwantschapsonderzoek. Dit voert het NFI uit. “Daaruit kan blijken of er sprake is van een match. Is dat het geval, dan kan een onbekende dode eindelijk een naam krijgen”, zegt Enny. “Dat geeft natuurlijk heel veel voldoening, hier doe je het voor”.

Gemeenten spelen een belangrijke rol

De politie is niet alleen afhankelijk van de expertise van het NFI, ook de gemeenten in Noord-Nederland spelen een belangrijke rol. “Daarom hebben we hen aangeschreven met het verzoek inzicht te geven in hun NN-graven. De gemeenten kunnen ons op die manier helpen om langlopende vermissingszaken op te lossen”, zegt Enny.



De burgemeester van de gemeente Noordoost-Fryslân, Johannes Kramer, gaf toestemming voor de exhumatie in Ternaard. Van de onbekende dode is DNA afgenomen. Daarna zijn de menselijke resten in een kleine kist geborgen. De kist krijgt een plek in de verzamelkelder op de begraafplaats.



“Mocht er sprake zijn van een match, dan kunnen we nabestaanden de mogelijkheid bieden om op een waardige manier hun familielid opnieuw te begraven”.

Oproep aan achtergebleven familie

Het afstaan van DNA door familieleden gebeurt op vrijwillige basis en mag alleen gebruikt worden om een vermiste te vinden. “Voor het identificeren van een onbekende dode en DNA verwantschapsonderzoek zijn we afhankelijk van de families die iemand missen. Wij roepen hen dan ook op zich bij ons te melden om DNA af te staan. Ook zijn er nog altijd families waarvan de voorouders vermist zijn geraakt, maar dit niet gemeld hebben. Ook dan is het van belang dat ze contact met ons opnemen, zodat we samen met partners en achtergebleven familie steeds meer onbekende doden een naam kunnen geven”.



Heb je een familielid wat langdurig vermist is en heb je nog geen DNA afgestaan? Of heb je vragen over het DNA-verwantschapsonderzoek en kom je graag in contact met Enny of één van haar collega’s? Neem dan contact met ons op via 0900 – 88 44. Je kunt ook altijd contact opnemen via het contactformulier.



Het is niet exact duidelijk wanneer de uitslag van het DNA verwantschapsonderzoek bekend wordt. Dit kan enkele maanden duren. Mocht er sprake zijn van een match, dan wordt dit met collega’s gedeeld zodra de eventuele achtergebleven familie is geïnformeerd.