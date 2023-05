Nieuwe oproep verdachten zich te melden

Tot op heden zijn foto’s getoond van mensen van wie (een deel van) het gezicht herkenbaar was. Een groot deel van de verdachten droeg tijdens de ongeregeldheden gezichtsbedekking, zoals mondkapjes en bivakmutsen. Deze verdachten zijn tot nu toe niet vertoond. Er gaat nu samengewerkt worden met medewerkers van de taskforce van de KNVB om deze personen op de beelden terug te herleiden tot het moment dat zij niet waren voorzien van gezichtsbedekking en die beelden zullen worden gedeeld met het publiek. Het zich onherkenbaar verschuilen in een grote groep mag niet lonen.



Donderdag zijn vijf verdachten voorgeleid bij de rechter-commissaris en zij zijn allen in bewaring gesteld. Vrijdag zijn negen verdachten voorgeleid en van hen blijven vier verdachten in hechtenis. Vijf van hen zijn vanwege persoonlijke omstandigheden op vrije voeten gesteld, zij blijven wel verdachten en zijn gedagvaard. Er worden snelrechtzittingen gehouden op 6 en 7 juni.



Echte supporters en spelers van AZ schamen zich voor het gedrag van de verdachten, blijkt uit reacties. Bovendien hangt de club een straf van de UEFA boven het hoofd. Om te laten zien dat sportiviteit hoogtij viert in Alkmaar kunt u nog steeds gegevens van verdachten met de politie delen. Mocht je zelf betrokken zijn geweest bij de gewelddadigheden: je kunt je nog steeds melden bij de politie. Neem daarvoor contact op via 0900-8844 of gebruik het tipformulier voor maandag 29 mei 13.00 uur.