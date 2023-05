Verdovende middelen aangetroffen in container

De container werd door de Belgische douane onderzocht en hierin werd de cocaïne aangetroffen. Bij de bronlading Cassave, werd de 200 kilo ontdekt en uit de container gehaald. De vracht had de bestemming Nederland. Door de politie (Fortius) werd de container in Nederland gevolgd naar een overslagbedrijf in de omgeving van Alphen aan de Rijn. Toen de container door een 51-jarige man zonder vaste verblijfplaats in Nederland werd opgewacht werd hij gelijk aangehouden en ingesloten voor verhoor. De politie heeft de zaak in onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Samenwerking

Fortius is een samenwerkingsinitiatief van de Federaal Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen, het Federaal Gerechtelijk Parket, het Landelijk Parket en de Landelijke Eenheid. De taskforce richt zich op de aanpak van grootschalige invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen naar Nederland. Fortius werkt hierbij samen met de Belgische en Nederlandse douane, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en de regionale eenheden van de Nederlandse politie.