Vertrouwen in de politie blijft stabiel

Politie voor Iedereen

Vanuit het programma Politie voor Iedereen is een aantal onderzoeksvragen toegevoegd. Uit de antwoorden op deze vragen blijkt dat de meeste burgers vinden dat de politie zich goed kan verplaatsen in iemands persoonlijke situatie. Ook vinden de meesten dat de politie een divers samengestelde organisatie is. Wel scoort de politie op dit punt lager bij burgers met een niet-westerse migratieachtergrond. Verder vindt de helft van de respondenten dat de politie burgers gelijkwaardig behandelt en een derde vindt dat we goed uitleggen waarom we wel of niet in actie komen.