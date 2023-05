Explosie horecagelegenheid Pieter Calandlaan Amsterdam-West

Omstreeks 08.00 uur ontstaat de brand, die vermoedelijk is ontstaan door een vuurwerkbom die naar het pand is gegooid. Aan het betreffende pand is schade ontstaan. Gelukkig doofde de brand snel waardoor erger is voorkomen voor naast- en bovengelegen panden en woningen.

Onderzoek

Direct na de explosie is er een onderzoek gestart door de recherche, een Teamleider Explosieven Veiligheid en leden van Forensische Opsporing. Na de explosie is één verdachte weggerend. Deze persoon wordt ervan verdacht het explosief tot ontploffing te hebben gebracht. De recherche is op zoek naar getuigen en mogelijke beelden. Uiteraard is de recherche dringend op zoek naar informatie over de toedracht van dit incident.

Getuigenoproep

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Zaaknummer: 2023117398