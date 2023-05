1579 aanhoudingen bij blokkade A12 in Den Haag

De meeste actievoerders, 1539 personen, zijn aangehouden voor de Wet openbare manifestaties (WOM). Dit is echter volgens het OM een gering strafbaar feit. Zover de actievoerders zich verder vreedzaam hebben gedragen ziet het Openbaar Ministerie geen meerwaarde in strafvervolging. Lees hier het persbericht van het Openbaar Ministerie. 40 personen zijn aangehouden voor andere strafbare feiten, zoals belemmeren, blokkeren, vernieling en belediging. Daarvan is een persoon aangehouden voor verzet bij aanhouding met letsel tot gevolg.

Onder de 1579 aangehouden actievoerders waren tien minderjarigen. Zij zijn met hun ouders of zelfstandig met de bus meegegaan. Net als bij de andere aangehouden personen die voor de WOM werden aangehouden, zijn hun gegevens niet geregistreerd en bij het verlaten van de bus direct heengezonden. Er is contact gezocht met de ouders of verzorgers en zij konden gebruikmaken van de geboden hulp. Eén van de minderjarigen is met zijn ouder overgebracht naar het hoofdbureau. Deze ouder behoort tot de groep van 40 personen die zijn aangehouden voor andere strafbare feiten.