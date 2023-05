Getuigen mishandeling gezocht

Omstreeks 21.00 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er op de Loosduinseweg iemand zou zijn aangevallen door een groepje mannen. Agenten troffen het slachtoffer op straat aan, hij bleek gewond te zijn. Hij verklaarde door een aantal voor hem onbekende mannen te zijn belaagd. In een cafe in de omgeving werd later een 50-jarige Hagenaar aangehouden. Zijn rol bij de zaak wordt onderzocht.



In verband met het onderzoek komt de recherche graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Loosduinseweg (omgeving kruising Zevensprong) dat met de zaak te maken kan hebben. Heeft u informatie die kan helpen de groep mannen te identificeren, neem dan contact op met de districtrecherche Den Haag West via 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M, 0800-7000.