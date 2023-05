Vuurwerk in woning gegooid, getuigen gezocht

Omstreeks 02.40 uur schrokken de bewoners op van een klap en bleek de ruit van de woonkamer te zijn gesneuveld. Vermoedelijk was er voorwerk naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond, wel was er schade in huis. De bewoners deden aangifte. De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met mensen die omstreeks 02.40 uur iets hebben gezien in de omgeving van de Fischerstraat dat met deze zaak te maken kan hebben. Heeft u informatie? Neem dan contact op met bureau De Heemstraat via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.