Minderjarige jongen aangehouden voor bedreiging school

Het dreigement gaf ontzettend veel onrust bij de school, ouders en leerlingen. Politie en Openbaar Ministerie nemen dit soort dreigementen heel serieus. Daarom is er gelijk een uitgebreid en onafgebroken onderzoek gestart en heeft de politie vanmorgen een minderjarige jongen aangehouden.

Gelet op de leeftijd en de persoon van verdachte is in overleg met het Openbaar Ministerie en ouders besloten dat de jongen via een alternatieve wijze wordt bestraft.

Bedreigingen op welke manier op welk platform dan ook, online of offline, mogen niet ongestraft blijven.

Spannend om te praten

Dit soort dreigementen bij scholen komt vaker voor. Meestal voor de grap. In dat geval kan het lastig zijn om daarover te praten. Maar we kunnen je daarbij helpen. Vind je het nou spannend om met de politie te praten? Dan kun je het misschien wel kwijt bij een leerkracht of een volwassene die je vertrouwt. Je kan ook bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Zij kunnen je dan verder helpen en jouw gegevens blijven ook echt anoniem.