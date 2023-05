Drie mannen aangehouden na overval in Farmsum

Tegen hoofd geslagen

Agenten kregen aan het einde van de middag een melding van een overval aan de Oosterhorn in Farmsum. Daarbij zou een persoon mishandeld zijn. Hulpdiensten ter plaatse troffen een zwaargewond slachtoffer aan. Gelukkig was de man nog aanspreekbaar en kon hij agenten vertellen dat drie mannen, die uit waren op zijn geld zijn terrein opgelopen waren en hem plotseling hadden aangevallen. Eén van hen had daarbij met een voorwerp geslagen op het hoofd van het slachtoffer.

Drie verdachten aangehouden

De politie startte direct een onderzoek en zocht in de nabije omgeving naar de verdachten. Agenten kregen daarbij hulp van oplettende buurtbewoners, die via Burgernet en sociale media het signalement van de verdachten hadden gelezen. Aan het begin van de avond konden agenten drie verdachten aanhouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Assen, een 22-jarige man uit Delfzijl en een 18-jarige man uit Delfzijl. Zij worden alle drie verdacht van betrokkenheid bij deze overval. Nader onderzoek moet uitwijzen welke rol elke verdachte in deze overval heeft gespeeld.

Deel informatie met de politie

Bent u getuige geweest van de overval en heeft u nog niet met de politie gesproken. Of heeft u misschien andere informatie die relevant kan zijn voor dit onderzoek? Bijvoorbeeld over de route die de verdachten hebben genomen na de overval? Of andere zaken die mogelijk met de overval te maken kunnen hebben? Neem dan contact met ons op. Dat kan via 0900 8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.