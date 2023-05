Politie zoekt getuigen en beeldmateriaal steekincident

Bij het steekincident dat maandagmiddag rond 16:45 uur plaatsvond, raakte één persoon gewond. Een getuige gaf een duidelijk signalement van de verdachte. Daardoor kon er even later, op de Grasbroekerweg een 21-jarige man uit Heerlen aangehouden worden. Lees hier meer over de zaak.

Meteen na het steekincident werd technisch, tactisch en buurtonderzoek opgestart. Het onderzoek gaat onverminderd door. In het kader daarvan komt het onderzoeksteam graag in contact met getuigen of personen die hulp aan het slachtoffer verleend hebben en zich nog niet gemeld hebben. Daarnaast is men op zoek naar beeldmateriaal afkomstig van bijvoorbeeld gevelcamera’s of dahscams. Dit kan beeldmateriaal van het steekincident zijn, maar bijvoorbeeld ook beeld waarop de verdachte is vastgelegd. Het signalement van de verdachte is als volgt: Man, zwarte hoofddoek, zwarte jas en blauwe spijkerbroek. Met dit alles hoopt het onderzoeksteam een completer beeld te krijgen van het incident.

Was je rond 16:45 uur maandagmiddag in de buurt van de Palemigerboord in Heerlen en heb je iets gezien van het incident? Of heb je meer informatie over wat er zich hier heeft afgespeeld? Leg dan contact met het onderzoeksteam via 0800-6070 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Beschik je over beeldmateriaal? Upload dit dan via politie.nl/upload.