3 verdachten na steekincident aangehouden

Even voor 16.00 uur kwamen diverse meldingen binnen dat er een vechtpartij plaatsvond op de Koningin Emmakade waarbij ook een persoon was gestoken. Bij de woning werd een vrouw met een steekwond aangetroffen. Het gaat om een vrouw van 28 jaar uit Den Haag. Kort daarna werd een eerste verdachte aangehouden in de buurt. Na onderzoek bij de woning werden de twee andere mannen aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar hun betrokkenheid.