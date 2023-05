Jongen vervoert gestolen kluis op afvalcontainer, buren slaan alarm

Aan het eind van de middag, rond een uur of 17.00, ging de bel van de oudere vrouw. Toen zij de deur opendeed stond daar een jonge knul. Hij zou een vriend zijn van haar zoon én bij de bank werken. Hij vertelde dat hij met haar zoon had afgesproken dat hij haar waardevolle spullen op zou komen halen. De vrouw vertrouwde de jongen en liet hem binnen.

De jongen vroeg om de pinpas en de pincode van de vrouw. Uit een kluis haalde hij meer dan tienduizend euro en sieraden. Een andere kluis, een losstaand vrij groot exemplaar, nam hij ook mee. Het ding was zo zwaar, dat de jongen hem niet goed kon tillen. Hij zette hem op een afvalcontainer en gebruikte deze als een soort steekkarretje om de kluis naar zijn auto te brengen. Dit tafereel viel de buren op. Zij noteerden het nummerbord en belde de politie.

Verdachte zet het op een lopen

Nog diezelfde avond zagen agenten de auto rijden. Ze gaven de auto het teken om te stoppen. Toen de auto gestopt was, ging een 17-jarige jongen die in de auto zat er vandoor. Hij kon een aantal straten verderop aangehouden worden. Ook de anderen die in de auto zaten, een 16-jarige jongen en een 19-jarige bestuurster van de auto, werden aangehouden. In de auto lagen de spullen van de vrouw uit Sprundel, ze heeft ze inmiddels teruggekregen.