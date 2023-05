Man (52) aangehouden voor het doen van valse 112-melding

Agenten werden om 9:00 uur naar de Pastoor van Leeuwenstraat in Helmond gestuurd voor een steekincident. Hier zou een persoon in kritieke toestand liggen met steekwonden in zijn gezicht. Bij aankomst vonden zij op die locatie geen slachtoffer. Daaropvolgend onderzoek bleek dat de verdachte recent meerdere valse meldingen heeft gedaan. De man is ingesloten op het bureau en wordt verhoord.

Iedere melding nemen wij uiterst serieus. Het doen van een valse 112-melding heeft grote gevolgen. Agenten die ter plaatse komen, zijn niet inzetbaar voor een werkelijk incident elders. De politie ziet het doen van een valse melding, of misbruik van 112, als een misdrijf en neemt dit erg serieus.