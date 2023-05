Slachtoffer openlijke geweldpleging gezocht

Politieagenten troffen het slachtoffer in eerste aanleg aan op de Vissermaas. De mishandeling zou even daarvoor, rond 04:50 uur, hebben plaatsgevonden voor een horecagelegenheid aan de Vissersmaas. De politieagenten zijn daarop meteen naar die betreffende locatie gegaan. Toen ze even later terugkeerden bij de Vissermaas was het slachtoffer daar echter niet meer aanwezig. In het opgestarte onderzoek zijn camerabeelden veilig gesteld. Daarop is de openlijke geweldpleging vastgelegd.

Donderdag kon al een verdachte worden aangehouden: een 20-jarige man. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Het onderzoeksteam doet een oproep aan het slachtoffer om zich te melden bij de politie. Dit om een completer beeld te kunnen vormen van wat er aan de openlijke geweldpleging voorafging en om de aangifte op te nemen. Het slachtoffer was een volwassen man, had een donkere huidskleur en droeg een wit t-shirt. Daarnaast was hij in het bezit van een blauwe trui. Het slachtoffer wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844.