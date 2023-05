Verdachte aangehouden na steekincident

Rond 19:45 uur ontving de politie een melding van een steekincident. Ter plaatse troffen ze een gewonde man aan. Deze is ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld. Even later werd in een woning op de Eberhardstraat in Geleen een verdachte aangehouden. De aanleiding voor het incident is mogelijk een conflict dat voorafgaand plaatsvond.