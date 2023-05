Verdachte aangehouden na datadiefstal en afdreiging

Purmerend - Op vrijdagochtend 5 mei is een 25-jarige man uit Purmerend aangehouden. Hij wordt ervan verdacht honderdduizenden klantgegevens van een bedrijf in Haarlem te hebben buitgemaakt na een hack. De man dreigde deze gegevens online bekend te maken en/of te verkopen als er niet 50.000 euro in bitcoins werd betaald voor deze vrijdagmiddag.