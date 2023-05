Poging doodslag station Bijlmer ArenA

Amsterdam - *** Update zaterdagavond: politie Amsterdam heeft op sociale media (Facebook, Instagram en Twitter) beelden gedeeld van verdachten van deze poging doodslag. Die beelden zijn gezien de vermoedelijk jonge leeftijd van de verdachten in eerste instantie onherkenbaar gedeeld en de verdachten wordt opgeroepen zich bij de politie te melden. Doen zij dit niet, dan zullen de beelden op een later moment indien nodig herkenbaar gedeeld worden. *** Vrijdagavond 5 mei 2023 vond op station Bijlmer Arena in Amsterdam-Zuidoost een ernstig geweldsincident plaats. Meerdere mensen sloegen en schopten daar een vooralsnog onbekend slachtoffer in elkaar. Dit slachtoffer werd daarbij ook op het spoor geduwd. De politie is dringend op zoek naar de identiteit van het slachtoffer en mogelijke getuigen.