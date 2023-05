Getuigen gezocht van schietincident aan Hendrick Sorchstraat

De politie werd even voor 02.30 uur gealarmeerd over een gewonde man in een portiek aan de Hendrick Sorchstraat. Hij bleek te zijn beschoten en moest met verwondingen aan zijn been naar het ziekenhuis. De politie startte direct een onderzoek en maakte o.a. een plaats delict, verrichtte sporenonderzoek en sprak met getuigen. Omdat de rol van een aantal getuigen onduidelijk was, paste zij op deze getuigen een BTGV toe. Er is niemand aangehouden. Om meer te weten te komen naar wat zich heeft afgespeeld in de nacht van 5 op 6 mei doet de politie een buurtonderzoek. Ook is de hulp van getuigen belangrijk om de schutter te kunnen vinden.

Tips?

Heeft u iets verdachts gezien of heeft u camerabeelden en deze nog niet gedeeld met de politie? Rechercheurs komen graag met u in contact. Dit via onderstaande opties en uiteraard ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.