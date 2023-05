Controle auto levert vuurwapen en twee aanhoudingen op

Toen de Rotterdammers van 26 en 30 jaar even voor 22:00 uur werden gecontroleerd en doorhadden dat de agenten een vuurwapen zagen liggen, wilden ze te voet ontkomen. Ze werden alsnog kort erop aangehouden. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost. Het tweetal wordt verhoord. Het vuurwapen en de auto zijn in beslag genomen.