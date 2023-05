Tweede aanhouding voor explosie Sint-Andriesstraat

Waar de meeste explosies in de nachtelijke uren plaatsvinden, was het die 21e februari raak op klaarlichte dag. Het was ook de eerste explosie waarbij een gewonde viel. Iets voor 11.00 uur klonk er een harde knal in de wijk Bloemhof bij een flat met vier verdiepingen. Er was een explosief afgegaan op de derde etage bij de voordeur van een woning. De schade was enorm; op drie verdiepingen zijn er ruiten uit de woningen geslagen. In verband met de schade moesten er meerdere huizen ontruimd worden omdat het niet meer veilig was om daar te verblijven. Tijdens de explosie raakte een vrouw gewond. Gelukkig kon zij na behandeling het ziekenhuis weer verlaten, maar kijkend naar de enorme ravage en de kracht van de explosie had dit heel anders kunnen aflopen.

Met het plaatsen van de explosie nemen de daders het risico op zwaar gewonden of erger, doden. Rechercheurs van de Forensische Opsporing die altijd onderzoek doen na de explosies, zien regelmatig zulke krachtige brandbommen of explosieven dat het een wonder is dat er niet meer en zwaardere gewonden zijn gevallen. Om deze reden is het plaatsen van een explosief een ernstig delict dat verdachten zwaar aangerekend wordt. De op 18 april aangehouden verdachte, een 17-jarige Rotterdammer, is wapenbezit ten laste gelegd. Hij zit nog steeds vast en wordt aanstaande woensdag voorgeleid aan de Raadkamer.

Melden helpt

De regio Rotterdam kampt met een enorme toename van het aantal explosies. De onderzoeken naar deze explosies gaan onverminderd door. Weet u meer, hoe klein deze informatie soms ook lijkt, alles kan helpen deze vorm van geweld te stoppen. Dus heeft u tips of anderszins informatie die kan helpen in het onderzoek? Meld het! Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088-6617734.