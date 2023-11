Politie doet onderzoek naar vuurwapenincidenten Grote Markt en Akerkof

We ontvingen rond 23:30 uur een melding dat er gedreigd zou zijn met een vuurwapen aan de Grote Markt in Groningen. Bij aankomst troffen we vier mannen aan die mogelijk met het incident te maken hadden. We hadden een vermoeden dat één van de personen een wapen bij zich zou hebben. Op het moment dat we ze wilden aanhouden, volgden ze de aanwijzingen van de collega’s niet op en daarbij ontstond een mogelijk dreigende situatie. Daarop hebben we een waarschuwingsschot gelost. Daarna zijn de vier mannen aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Op het bureau bleek dat de mannen geen verdachte waren in dit incident en dat ze ook geen vuurwapen bij zich hadden. We hebben de mannen gehoord als getuige en ze zijn vervolgens heengezonden.



Rond 23:45 uur kregen we kregen we een melding dat er geschoten zou zijn op het Akerkhof. Bij aankomst troffen geen verdachte en ook geen slachtoffer aan. Voor zover bekend is er ook niemand gewond geraakt.



We doen naar beide incidenten onderzoek. We hebben gesproken met betrokken en mogelijke getuigen. Tot nu toe is er nog geen aanhouding verricht. Ook onderzoeken we of er een verband is tussen de twee incidenten. Daarnaast zoeken we getuigen die iets hebben gezien of gehoord rond dit tijdstip op de Grote Markt en/of het Akerkhof.



Was u getuige? Of heeft u kort voor of na het incident iets verdachts gezien in de buurt van de Grote Markt en/of het Akerkhof? Of heeft u mogelijk camerabeelden? Neem dan contact op met de politie. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000.