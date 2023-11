Blog: Ik verlies je niet uit het oog

Nederland - Tijdens een late dienst op Schiphol krijgt Thomas de melding dat de schuilplaats van voortvluchtige man is ontdekt. Hij stapt de helikoper in en ziet vanuit de lucht dat de man via de schutting een andere tuin in klimt. Vervolgens sprint hij de voordeur uit. Weten Thomas en de collega’s de man alsnog te pakken?