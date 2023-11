Jonge Amsterdammer richt voor meer dan 50.000 euro schade aan via bankhelpdeskfraude

Begin september maakte een bank melding bij de politie van frauduleuze handelingen bij haar klanten. Tussen mei en september 2023 werd opgemerkt dat er bij bijna 100 slachtoffers een schadebedrag van in totaal meer dan 50.000 euro is veroorzaakt. Deze slachtoffers zitten verspreid over het hele land. Een intensieve samenwerking van rechercheurs van eenheid Oost-Nederland en eenheid Midden-Nederland heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van de 21-jarige Amsterdammer.

Locatie achterhaald

Voor het plegen van de bankhelpdeskfraude zijn uiteenlopende telefoonnummers gebruikt. Dankzij een grondige analyse hebben rechercheurs dit terug weten te herleiden naar een woning in Amsterdam. Agenten hebben op dinsdagochtend de 21-jarige bewoner gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plegen van deze bankhelpdeskfraude. Bij de doorzoeking werden een groot aantal simkaarten, telefoons en laptops aangetroffen. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze middelen ook gebruikt zijn bij de gepleegde bankhelpdeskfraude of andere strafbare feiten. De verdachte zit momenteel nog in hechtenis voor verder verhoor.

Digitale criminaliteit

Veel traditionele criminaliteit verplaatst zich naar het digitale domein. Denk bijvoorbeeld aan vriend-in-nood-fraude, aan- en verkoopfraude, phishing en (bank)helpdeskfraude. De impact op slachtoffers en de maatschappij is enorm. Bovendien kent deze vorm van criminaliteit, anders dan de traditionele criminaliteit, geen grenzen. Met het landelijke actieprogramma Centurion versnelt de politie de aanpak van digitale criminaliteit. De samenwerking tussen de eenheid Oost-Nederland en Midden-Nederland is hier een goed voorbeeld van.

Denkt u zelf slachtoffer te zijn van digitale criminaliteit zoals bankhelpdeskfraude, neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of met de fraudehelpdesk.