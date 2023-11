Politie verricht aanhoudingen na winkeloverval

Rond 18:30 komt er een melding binnen dat een persoon met een mes een hoeveelheid geld had buitgemaakt bij een supermarkt. Doordat er een duidelijk signalement werd afgegeven, werden er aan de Stationsstraat kort daarna twee mannen staande gehouden. Eén van hen voldeed aan het signalement van de overvaller. Hij werd aangehouden. De tweede man beledigde de agenten. Ook hij werd aangehouden. Beide mannen zitten nog vast en worden verhoord.

Onderzoek

Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt nog volop. Er is gesproken met medewerkers van de supermarkt, buurtbewoners en er zijn camerabeelden opgevraagd. De politie komt graag in contact met mensen die aanvullende informatie hebben dat van belang kan zijn in het onderzoek. Heb jij voorafgaand aan de poging inbraak of kort daarna iets gezien of gehoord? Heb jij camerabeelden die voor ons van belang zijn of andere informatie die ons meer kan vertellen over wat precies is gebeurd tussen 17:30 en 18:45 uur of eerder op de dag tussen 14:00 en 15:00 uur in Stavoren? Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.