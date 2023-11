Succesvolle aanpak van ondermijning in Noord- en Oost Gelderland

Noord- en Oost Gelderland - Van 6 tot en met 12 november was het in district NOG week van de samenwerking. Hierbij is in verschillende gemeenten in totaal 11 kg vuurwerk, 6,7 kg hennep, 174 kg hasj en 6 kg lachgas in beslag genomen. Ook nam de politie 7 dozen vapes en 90 kg (90.000 pillen) methylfenidaat in beslag. Meerdere personen zijn aangehouden.