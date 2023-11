Recherche zoekt getuigen steekincident Nieuwendijk

Het slachtoffer loopt met een vriend in de omgeving van de Nieuwendijk in Amsterdam. Zij worden aangesproken door twee, mogelijk drie mannen die drugs willen verkopen. Het slachtoffer en zijn vriend geven aan geen interesse te hebben. Het loopt uit op een handgemeen waarbij het slachtoffer een steekwond heeft opgelopen. Het slachtoffer en zijn vriend gaan vervolgens terug zijn hun hotel op de PC Hooftstraat waar uiteindelijk de politie wordt gebeld. De recherche doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien of informatie over het steekincident? Laat het weten aan het onderzoeksteam onder vermelding van het zaaksnummer 2023260381