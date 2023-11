Tien actievoerders aangehouden na bekladding bedrijfspand

Rond 10.00 uur werd het pand door de actievoerders betreden. De hoofdingang bleek beklad met een rode vloeistof. De actievoerders zijn vervolgens via een brandtrap naar het balkon van het pand geklommen. Hier voerden zij enkele uren actie. De gebruiker van het pand heeft ze gevorderd om weg te gaan, degenen die daaraan niet voldeden zijn daarna ook door de politie nog gevorderd te vertrekken. Daarna is overgegaan tot aanhouding. Er zijn in totaal tien mensen aangehouden voor huisvredebreuk. De politie doet verder onderzoek.