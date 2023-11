Getuigenoproep beroving en mishandeling nachtvisser in Hillegom

De visser, een 54-jarige man uit Hillegom, was aan het nachtvissen. Totdat een groep van mogelijk vijf mensen aankwam en hij uit het niets door één van hen werd geslagen. Hij is daarna meerdere keren geslagen door meerdere verdachten en liep ook een diepe snijwond op. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis.

De verdachten zijn er vandoor gegaan in de richting van het Plein in Hillegom. Ze droegen allen zwarte kleding, trainingspakken, gewatteerde jas en aangetrokken capuchon.

Heeft u informatie?

Heeft u wat gehoord of gezien wat te maken zou kunnen hebben met deze gewelddadige beroving? Of heeft u beelden en heeft de politie nog geen contact met u gezocht? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. U kunt ook anoniem informatie met ons delen via Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl