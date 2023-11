Getuigen gezocht van ernstig ongeval Oosterhavenkade Winschoten

Winschoten - Op zaterdag 18 november vond er een ernstig ongeval plaats op de Oosterhavenkade in Winschoten. Hierbij raakte een auto te water. In de auto bevonden zich twee personen. Eén van hen kon door omstanders uit de auto worden gehaald. Het tweede slachtoffer is door de brandweer uit de auto bevrijd. Deze 18-jarige man uit Groningen raakte ernstig gewond. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. We zijn ter plaatse direct een onderzoek naar de toedracht gestart. Zo is er sporenonderzoek verricht en hebben we met meerdere getuigen gesproken. Ook worden camerabeelden bekeken.