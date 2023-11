Getuigen gezocht van gewelddadige beroving fatbike

Rond 22.30 uur reed het slachtoffer met haar zwarte fatbike (merk 'La Souris Cross Boss V16') op de Parallelweg in Den Haag. Het slachtoffer kwam vanaf de Waldorpstraat onder het spoor doorgereden bij de Put, en ging daarna rechtsaf de Parallelweg op. Ter hoogte van de tramhalte Jacob Catsstraat werd de rijbaan plotseling versperd door een grijskleurige scooter. Opvallend was dat deze scooter geen windscherm had. Op deze scooter zaten twee jongens. Het slachtoffer werd gedwongen te stoppen. De bijrijder van de scooter liep op het slachtoffer af en sloeg haar direct op haar gezicht. De klap kwam zo hard aan dat het slachtoffer op de grond viel. Vervolgens pakten de jongens de fatbike en reden daarmee weg. Het slachtoffer raakte gewond aan haar oog en werd later vervoerd naar het ziekenhuis.

Signalementen

Van de twee verdachten zijn de volgende signalementen bekend:

Bijrijder:

1.80 meter

tenger postuur

donkere wenkbrauwen

donkere smalle ogen

18 a 19 jaar

donkere kleding en zwarte muts

Bestuurder:

grijze helm, zonder kin bescherming

donkere kleding

Helpt u mee?

De politie heeft een onderzoek ingesteld in deze zaak. De politie onderzoekt of er camerabeelden beschikbaar zijn van het incident. Beschikt u over beelden van het incident of van de twee jongens? Was u getuige van deze beroving? Heeft u iets anders verdachts gezien? Neem dan alstublieft contact met ons op via 0900-8844. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.