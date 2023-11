Eerste re_b00tCMP in Noord-Nederland: leren over kansen en risico’s van de digitale wereld

Honderden studenten hebben de afgelopen maanden, in aanloop naar het evenement in Sneek, een ‘online challenge’ mogen doen. Op die manier konden zij, samen met hun ouders, een uitnodiging bemachtigen. In totaal waren er zaterdag zo’n 40 deelnemers bij de re_B00TCMP aanwezig, die werd geopend door cyberburgemeester van de provincie Jan Rijpstra. Voor ouders werd er een apart programma samengesteld.

Wijzen op risico’s én kansen

De re_B00TCMP laat jongeren hoe ze hun digitale vaardigheden op een goede manier kunnen inzetten. André Laven, digitaal wijkagent van basisteam Sneek: “Deze jongeren hebben talent en interesse op het gebied van ICT. Op deze manier kunnen wij hen, op een toegankelijke manier, wijzen op de risico’s en de verleidingen rondom cybercriminaliteit, maar natuurlijk ook op de mogelijkheden als het gaat om de digitale wereld. Denk alleen al aan de kansen die er voor hen liggen op de IT-arbeidsmarkt, ook binnen de politie”.

Gamen tegen en met politie

Jongeren en hun ouders maakten zaterdag kennis met inspirerende mensen uit de cybersecurityindustrie en kregen onder andere interessante presentaties van een ethisch hacker en van het Digitaal Platform Fryslân van de politie. Een officier van justitie wees jongeren in een casus op de strafmaat rondom cybercriminaliteit. Er werd niet alleen geluisterd, het publiek mocht zelf ook ‘aan de bak’ door middel van het gamen tegen onder andere politiecollega’s van basisteam Sneek en het doen van een hack-challenge waarmee ze prijzen konden winnen.

Groningen en Drenthe

De komende maanden zal ook in de districten Groningen en Drenthe RE_B00TCMP worden georganiseerd. Meer weten? Kijk op re_B00tCMP.nl.