Drie verdachten aangehouden voor drugshandel en medeplichtigheid

Op zondag 5 november zagen agenten een vermoedelijke drugshandel op straat, voor een woning aan de Roxenissestraat werd daarop een 31-jarige verdachte aangehouden voor handel in verdovende middelen. Naar aanleiding hiervan werd in dezelfde woonplaats een woning aan het Napelsgeel doorzocht. Verschillende soorten drugs en geld werden daar in beslag genomen. Tijdens die actie is een 60-jarige Zoetermeerder aangehouden op verdenking van medeplichtigheid aan handel in verdovende middelen. De twee mannen zijn na verhoor heengezonden en wachten thuis de beslissing van het OM af.



Een week eerder, op vrijdag 27 oktober, hield de politie een 23-jarige man op heterdaad op de Van Leeuwenhoeklaan aan. Dit gebeurde nadat agenten een mogelijke drugshandel hadden gezien. Bij deze man troffen de agenten drugs en een hoeveelheid contant geld aan. Dit is in beslag genomen voor verder onderzoek. De verdachte zit nog vast.



De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee zaken.