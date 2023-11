Politiemedewerker aangehouden op verdenking van oplichting

Oost-Nederland - Vorige week donderdag is een politiemedewerker uit Overijssel aangehouden op verdenking van verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrifte en oplichting. Nadat er meerdere signalen van burgers binnenkwamen, is er een strafrechtelijk onderzoek gestart in opdracht van het Openbaar Ministerie. Dit onderzoek wordt gedaan door de afdeling Veiligheid, integriteit en klachten (VIK).