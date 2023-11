Op dinsdagavond zagen agenten van de Dienst Infra van de Landelijke Eenheid een vrachtwagen rijden over de Rijksweg A1 richting de Duitse grens. Ze besloten de vrachtwagen te controleren net voor de grens. De 66-jarige chauffeur had een vaag verhaal en de agenten vertrouwen het niet en besloten een drugshond van de Douane in te zetten om de trailer te controleren. De hond sloeg aan en besloten werd om de vrachtwagen door de scan te laten halen bij de Douane in Rotterdam. Hier kwam de plakken hasj tevoorschijn. De chauffeur is aangehouden en ingesloten voor verhoor. De politie gaat verder met het onderzoek.