Tien aanhoudingen in groot ondermijningsonderzoek

Noord-Nederland - Meerdere onderzoeken naar ondermijnende criminaliteit hebben geleid tot de aanhouding van tien personen in Drenthe, Friesland en Groningen. Op dinsdag 10 oktober zijn op verschillende locaties in Noord-Nederland invallen gedaan waarbij een werkend drugslab, zwaar professioneel vuurwerk en chemicaliën bestemd voor de productie van synthetische drugs zijn aangetroffen. Een van de locaties waar een inval is gedaan is gelegen in Bovensmilde.