Twee aanhoudingen na valse melding in Herestraat

De politie kreeg op woensdagavond 11 oktober rond 18:00 uur een melding van een mogelijk dreigende situatie in een pand aan de Herestraat. Gezien de aard van de dreiging werd meteen flink opgeschaald. Zowel de politie als de brandweer en de ambulancedienst kwamen met meerdere eenheden ter plaatse. De Herestraat werd afgezet en er zijn meerdere panden uit voorzorg ontruimd.

Niets aangetroffen

De politie is ter plaatse een onderzoek gestart naar de dreigende situatie. In het pand werd niets aangetroffen. Daarmee was er ook geen sprake meer van een dreigende situatie. Rond 21:15 uur werd de Herestraat weer vrijgegeven.

Valse melding

Het onderzoek leidde even na middernacht tot de aanhouding van de twee minderjarige jongens uit Groningen en Het Hogeland. Op dit moment gaan we uit van een valse melding. De twee jongens zitten nog vast en ze worden verhoord.

Inzet van hulpdiensten

De melding leidde tot een grote inzet van de hulpdiensten, die op dat moment niet beschikbaar waren voor andere meldingen. De Herestraat is urenlang afgezet geweest en meerdere panden zijn ontruimd, met de nodige gevolgen voor omwonenden, vervoersdiensten en ondernemers.

Grote impact

De melding heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van omwonenden, ook omdat er in juli en september sprake was van explosies in dezelfde omgeving. Er is op dit moment geen enkel signaal voor een verband tussen de melding van woensdagavond en de eerdere geweldsincidenten in de Herestraat.