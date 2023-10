Tweede verdachte (18) aangehouden voor poging doodslag Stationsplein

Op maandag 24 juli vond rond 21.30 uur op station Hollands Spoor, bij het perron van tramhalte 9 een ernstig incident plaats. Op beelden is te zien dat het slachtoffer tram 9 verlaat en dat zijn twee belagers in zijn richting komen lopen. Direct trekken de twee verdachten een grote machete uit hun broekspijp en beginnen hiermee te zwaaien in de richting van het slachtoffer. Het slachtoffer weet gelukkig de messen te ontwijken en rent weg. De twee machetes zijn later gevonden in een prullenbak bij het station. De politie hield woensdag 11 oktober de tweede verdachte aan, een 18-jarige man uit Rijswijk. Eerder hield de politie al een verdachte uit Voorburg aan.



