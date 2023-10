Rotterdam. Protected. Samen strijden voor digitale weerbaarheid

Foto: Eén van de onderdelen van Rotterdam. Protected. in actie op 16 oktober 2023: gamen met de politie



Michael Marinus van Sparta: “Rotterdam. Protected. organiseert leuke, informatieve en interactieve middagen voor bijvoorbeeld de jeugd uit Rotterdam. En wij zagen meteen kansen en mogelijkheden om dit in het Sparta stadion te doen. Er is een mooi programma gemaakt. Zo wordt bijvoorbeeld het spel ‘HackShield’ gespeeld, waarin jongeren leren hoe je met online gevaar om moet gaan. Ook kan er gegamed worden met jeugdagenten van de politie Rotterdam en krijgen ze een stadiontour door het Sparta stadion.” Aad Lensen van de politie: “Wij zien dat jongeren vaak worden geronseld om bijvoorbeeld pakketjes of bankpasjes op te halen. Of om geld te pinnen en hun bankpasjes af te geven aan criminelen. Tijdens de spellen kunnen we op een laagdrempelige manier hierover met hen het gesprek aan gaan.”



De onlinewereld wordt steeds groter en beïnvloedt de offlinewereld continu. Daarom zet het project Rotterdam. Protected. zich ook in voor de oudere Rotterdammers. Zo wordt er een film getoond, gemaakt door de Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam (VAR) voor gemeenten. Je staat als kijker steeds voor een dilemma waarbij je een keuze moet maken. Op die manier ervaart de kijker dat het echt niet altijd gelijk duidelijk is dat je te maken hebt met digitale criminaliteit en wat je dan moet doen.



Dave Maasland van ESET: “Met Rotterdam. Protected. willen we Rotterdammers bewust maken van de gevaren die de digitale wereld met zich meebrengt en weerbaarder maken tegen die risico’s. Want iedereen moet met vertrouwen digitaal mee kunnen doen, daar geloven wij in. Daarom willen we niet alleen de risico’s laten zien, de digitale wereld biedt namelijk ook genoeg kansen. We willen bijvoorbeeld laten zien dat een carrière in de digitale wereld, bijvoorbeeld het ontwikkelen van apps of beveiligen van digitale systemen, erg leuk kan zijn!



De urgentie van digitale weerbaarheid is de afgelopen periode alleen nog maar duidelijker geworden. Uit recent onderzoek van Interpolis blijkt dat de helft van de gezinnen onvoldoende beschermd is tegen cybercriminaliteit. Ook de Koning sprak in de troonrede over het belang van digitale vaardigheid met een duidelijk statement: iedereen moet veilig en vertrouwd mee kunnen doen.



Het initiatief Rotterdam. Protected. is op 1 oktober 2023 gestart en omvat diverse activiteiten die Rotterdammers helpen hun digitale vaardigheden en weerbaarheid te vergroten. De partners van dit project zijn enthousiast over de gezamenlijke inspanning en nodigen alle Rotterdammers uit om deel uit te maken van deze beweging naar een veiligere digitale toekomst.