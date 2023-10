Campagne om illegaal vuurwerk tegen te gaan van start

Het vuurwerk dat tegenwoordig te koop is, is totaal niet meer te vergelijken met het vuurwerk van twintig jaar geleden. Er is veel meer zwaar, illegaal vuurwerk in omloop en dit zorgt voor de nodige risico’s. Een voorbeeld van zwaar, illegaal vuurwerk is de cobra. Een cobra is wat betreft explosieve kracht vergelijkbaar met een handgranaat.

Worden cobra’s, ander vuurwerk met de kracht van een explosief of zelfgemaakte vuurwerkpakketten ergens neergelegd of vervoerd, dan zorgt dit voor omstanders en de makers zelf voor enorme risico’s. Huizen kunnen zeer zwaar beschadigd raken en het letsel kan dodelijk zijn. Inmiddels wordt er ook vuurwerk aangetroffen wat tot tien keer meer kruit bevat dan een cobra. Gaat dit vuurwerk af, dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor omstanders en de omgeving. Wat ook een probleem is, is dat grote hoeveelheden vuurwerk opgeslagen worden in huizen, bergingen en schuren. Komt zo’n grote hoeveelheid vuurwerk tot ontploffing, dan is het leed niet te overzien.

Hulpverleners gewond

Zwaar vuurwerk vormt niet alleen een risico voor omstanders, maar ook voor hulpverleners. Jaarlijks raken meerdere politieagenten gewond door vuurwerk. Zo raakten vorig jaar in de eenheid Den Haag alleen al vijftien politieagenten gewond in de periode rondom de jaarwisseling. Zij kregen zwaar illegaal vuurwerk naar zich toe gegooid. Het vuurwerk kwam op korte afstand van de politieagenten tot ontploffing, waardoor zij gehoorbeschadiging opliepen.

‘Ondanks de gehoorbeschadiging mogen deze politieagenten van geluk spreken. Het had namelijk ook veel erger kunnen aflopen. Als vuurwerk met de kracht van een explosief op een afstand van zo’n twee meter ontploft, is het risico op ernstig letsel en ook inwendig letsel groot.

Zoveel mogelijk burgers bereiken

De campagne moet mensen hier bewust van maken. ‘Er zijn al verschillende preventieacties die zich op de jeugd richten. Met deze campagne willen we zoveel mogelijk burgers bereiken, dus ook de oudere doelgroepen zoals ouders en verzorgers van jongeren die mogelijk illegaal vuurwerk in hun bezit hebben’, zo legt een politiemedewerker uit het vuurwerkteam uit.

Dit gebeurt via het Mobiel Media Lab, dat de komende tijd op twintig locaties in de eenheid Den Haag te vinden is. ‘Hier willen we burgers uitleg geven over illegaal vuurwerk en de risico’s hiervan. Daarom is naast de wijkagent een vuurwerkspecialist van team Milieu aanwezig. Zij zullen uitleg geven over de effecten en het letsel dat dit vuurwerk kan veroorzaken. ‘Daarnaast willen we burgers uitleggen hoe zij een illegale vuurwerkopslag kunnen herkennen. Zie je dat ergens dozen met hierop afbeeldingen of teksten met betrekking tot vuurwerk worden uitgeladen en is er veel aanloop, dan zou dit bijvoorbeeld kunnen duiden op een opslag. Ook willen we de meldingsbereidheid als het gaat om illegale vuurwerkopslagen vergroten.’ Melden kan via de wijkagent en via 0900-8844. Maar ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Campagne

De politie houdt deze campagne jaar voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar is in de eenheid Den Haag ruim zeshonderd kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Daarnaast leidde het onderzoek naar illegaal vuurwerk toen naar een illegale cocaïnewasserij, die opgerold is.

Vorig jaar bezocht het Mobiel Media Lab tien locaties. Om dit jaar nog meer mensen te bereiken, worden twintig locaties aangedaan. Hieronder staan de data en locaties. Het Mobiel Media Lab is op deze data tussen 09.00 en 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur te bezoeken: